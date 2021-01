Febbraio mese "Mancinelliano". La scuola di Musica di Orvieto propone concerti in streaming

Dopo il concerto di Santa Cecilia postato a Novembre 2020 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Scuola Comunale di Musica "Adriano Casasole" di Orvieto, Febbraio vedrà impegnati maestri e allievi della scuola nel mese "Mancinelliano" con le celebrazioni per i cento anni della morte di Luigi Mancinelli, compositore orvietano a cui è dedicato il Teatro cittadino.

Sarà dunque proposto un mese di concerti in streaming on line, appuntamenti musicali che accompagneranno gli amanti della musica, e non solo, nell’attesa di poter tornare presto a far rivivere teatri e sale da concerto dal vivo. La stagione culturale prodotta dalla Scuola "Casasole" e registrata al Teatro del Carmine, procede quindi nell'unico modo possibile, spostandosi appunto on line, con il sostegno e il patrocinio del comune di Orvieto, e la collaborazione dell’Unitre e della Filarmonica "Luigi Mancinelli".

«L’auspicio della Scuola di Musica - spiega il presidente Gabriele Anselmi - che continuerà a produrre nuovi appuntamenti con programmi variegati rivolti anche ai più piccoli è che, nell’attesa di poter tornare ad esibirsi dal vivo, anche queste nuove iniziative musicali possano incontrare l’apprezzamento del pubblico. La Scuola Comunale di Musica comunque continuerà la propria produzione artististica e dal 2 febbraio sarà impegnata nel mese "Mancinelliano" con quattro eventi online. Ovviamente come e quando si potrà riprendere l’attività concertistica in pubblico proporremo altre iniziative, a cui da tempo stiamo lavorando, che speriamo di poter programmare al fianco del comune e di altre istituzioni della città e non solo.»

«I concerti al momento programmati si terrano il 2 e il 21 febbraio - spiega Anselmi - saranno autoprodotti dalla Scuola "Casasole" e saranno interpretati dai maestri della scuola in formazioni ridotte per via della situazione attuale. Sarà affrontato il repertorio per pianoforte, violino, violoncello e voce femminile di Mancinelli.»

«Il 14 e il 28 febbraio - aggiunge il presidente - saranno invece proposti due appuntamenti culturali uno di carattere artistico e architettonico sulla città al tempo di Mancinelli, uno sulle lettere di Mancinelli durante la sua attività di direttore e compositore che riguarderanno sia i rapporti con le istituzioni musicali del tempo sia con i grandi musicisti contemporanei di mancinelli come Puccini e Verdi.»

I quattro appuntamenti saranno registrati e fruibili sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Scuola Comunale di Musica "Adriano Casasole" di Orvieto: «I concerti sono registrati perchè è nostra intenzione raccogliere questo materiale per futuri prodotti audio e quindi abbiamo allestito uno studio di registrazione al Teatro del Carmine.»

«Abbiamo deciso di proporre l'istituzione del Mese "Mancinelliano" - conclude il presidente Anselmi - perchè non sia un evento fine a sé stesso in occasione del centenario della morte, ma possa da qui nascere e istituirsi in città un evento fisso che ogni anno ricordi Luigi Mancinelli, e il fratello Marino.»

__________________________

Luigi Mancinelli (Orvieto, 5 febbraio 1848 – Roma, 2 febbraio 1921) è stato un direttore d'orchestra, compositore e violoncellista italiano. Fratello minore del direttore d'orchestra Marino Mancinelli, studiò a Firenze con Sbolci (violoncello) e Mabellini (composizione). Fu attivo in Italia (in particolare come direttore del Liceo musicale e direttore artistico al Comunale e alla Cappella Musicale di San Petronio a Bologna e Roma) e all'estero (Teatro Reale di Madrid, Covent Garden di Londra, Teatro Metropolitan di New York, Buenos Aires). Debuttò nel 1874 a Perugia con Aida e in seguito si dedicò, oltre che all'opera italiana, alla musica sinfonica tedesca e al teatro musicale wagneriano. A lui è dedicato il Teatro della città natale di Orvieto.





