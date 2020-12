Castel Giorgio. Si ribalta tir con ovini vivi, feriti gli autisti

Un incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì 4 dicembre, ha coinvolto a Castel Giorgio un mezzo pesante che trasportava ovini vini.

Secondo quanto si apprende, il tir, dotato di rimorchio, si sarebbe ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, due squadre dei Vigili del Fuoco, una di Orvieto e una di Gradoli. Per rimuovere il mezzo pesante e ripristinare la viabilità è stato inoltre necessario l'intervento di un equipaggio dei Vigili del Fuoco di Terni dotato di una apposita autogrù in grado di sollevare il tir e il rimorchio.

Nel ribaltamento del mezzo pesante - secondo quato riferito dai Vigili del Fuoco - sarebbero rimasti leggermenti feriti i due autisti a bordo.

