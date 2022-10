Atteggiamenti violenti dagli spalti del derby Fabro-Ficulle. Daspo per un orvietano

Divieto di accedere a tutte le manifestazioni sportive calcistiche, comprese tutte le partite amichevoli, su tutto il territorio nazionale, per la durata di un anno a partire dal 4 ottobre 2022. E' questo il Daspo urbano, provvedimento ritenuto urgente e necessario, disposto dal Questore della Provincia di Terni, Bruno Failla, nei confronti di un giovane orvietano che si è contraddistinto per «atteggiamenti violenti in ambito sportivo».

«Il giovane, durante una partita di calcio dilettantistico Fabro-Ficulle - riferisce una nota della Questura - ha prima acceso e lanciato fumogeni in campo, poi ha tirato con forza una bottiglia d’acqua, piena e chiusa, contro un calciatore, mettendo fortemente a rischio la sua incolumità».

I Carabinieri della Stazione dei Carabinieri di Fabro sono tempestivamente intervenuti bloccando il tifoso e identificandolo. Successivamente le indagini effettuate dagli operatori della Polizia di Stato hanno evidenziato un soggetto «la cui condotta - spiega la Questura - era già nota alle Forze dell’Ordine, in quanto segnalato diverse volte per violazioni in materia di alcool e stupefacenti».