Atletica, il 12° Memorial Coscioni ad Orvieto parla kenyano

Parla kenyano il memorial Luca Coscioni di Orvieto. Dodicesima edizione della 5 chilometri omologata Fidal e valida per il campionato regionale in memoria del ricercatore e atleta orvietano malato di Sla – Sclerosi laterale amiotrofica scomparso nel 2006 a soli 38 anni. Nato come meeting internazionale, arrivato ad essere tra i più importanti in Italia e nel mondo, dallo scorso anno si è trasformato in gara podistica. A vincere nella gara maschile è stato Samuel Kibet Loitanyang (Up Policiano) che ha conquistato il successo con il crono di 14.22, precedendo il connazionale Leonce Kubura (Cosenza 42K) per appena tre secondi di distacco e il recente vincitore della Corsa di Miguel, Amaniel Freedom (X-Solid Sport Lab). Dominio kenyano anche al femminile con la vittoria della portacolori dell'#iloverun Athletic Terni Brigid Jelimo Kabergei con il crono di 16.28, alle sue spalle la connazionale Lenah Jerotich (Atletica 2005) e terza Silvia Tamburi (Avis Perugia) che ha conquistato il titolo regionale sulla distanza dei 5 chilometri con il tempo di 17.24, festeggiando il giorno del suo compleanno. La maglia di campione regionale maschile è stata conquistata da Fabio Conti (Winner Foligno), quarto al traguardo con il nuovo primato regionale portato a 14.58. In 100 si sono presentati alla partenza dei 5 chilometri con arrivo allo stadio Muzi di Orvieto. Diversi nomi importanti sia nella gara maschile che in quella femminile hanno dato vita a una corsa avvincente e su ritmi decisamente alti. Tra i ternani il migliore è Gianfilippo Grillo, 11° assoluto e primo nella categoria B in 15.44. Al 21° posto assoluto e terzo nella categoria C Daniele Chiappini, 26° Francesco Leombruni, 52° Lorenzo Giordano. Tra le donne 9° posto per Tania Palozzi in 19.20. Per quanto riguarda gli atleti della Libertas Orvieto, società che ha organizzato la gara, 12° posto per Federico Mogetti, 15° Alessio Buraccioni, 24° Luigi Paolo Lupi, 32° Lorenzo Ricci, 37° Luca Urbani, 44° Marco Calvanelli, 47° Giuseppe Castrini, 50° Alberto Pelliccia, 54° Dimitri Felici, 55° Emanuel Belsole, 57° Stefano Galanelli, 59° Alessandro Barcaroli, 60° Lucio Tarmati, 62° Giorgio Baia, 65° Marco Frescucci e 67° Cristiano Graziani. Tra le donne 20° posto per Paola Salvini. Alle premiazioni erano presenti, insieme alla famiglia Coscioni, la sindaca di Orvieto Roberta Tardani, l'assessore allo Sport del Comune di Orvieto e presidente Fidal Umbria Carlo Moscatelli e la segretario dell'associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo.