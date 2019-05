Ultimo aggiornamento: 16:32

TERNI Si rafforza la collaborazione tra Acciai speciali Terni e Università degli studi di Perugia: è stata infatti sottoscritta una convenzione per avviare una nuova attività di studio e di ricerca in tema di protezione e promozione della salute dei lavoratori. L'intesa permetterà di finanziare un posto di ricercatore a tempo determinato, in collaborazione con il dipartimento di Medicina, per la durata di tre anni. L'obiettivo dello studio, ha spiegato il direttore distabilimento di Ast, Massimo Calderini, presentando il progetto presso la biblioteca del Clt è «acquisire dati per valutare le correlazioni tra inquinanti ambientali e condizioni di salute dei dipendenti, così da permettere poi di progettare interventi mirati per la tutela degli stessi lavoratori». Per il rettore «la convenzione è molto importante perché vede agire l'università in prima persona, di concerto con l'azienda». Tre gli obiettivi del progetto valutare l'esposizione cumulativa (professionale e non) ai metalli dei lavoratori, l'effetto di fattori di rischio (anche in questo caso professionali e non) sull'apparato respiratorio degli stessi dipendenti e infine gli stili di vita e attuare interventi di promozione della salute. Un primo monitoraggio biologico era già stato svolto tra il 2015 e il 2016 su 604 lavoratori dell'acciaieria, dal quale era emerso che sia le concentrazioni di cromo e di nichel urinari erano distribuiti in modo simile a quelle rilevate in popolazioni di riferimento, non esposte professionalmente ai metalli. Nel 2015 era stata anche redatta una tesi di laurea in Medicina riguardante uno studio pilota su circa 50 lavoratoridell'Ast per la valutazione dei loro stili di vita, che aveva rilevato che le prevalenza di stili di vita non salutari (comefumo di sigaretta, dieta ricca di grassi, sarsa attività fisica) era elevata