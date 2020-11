Ast: un lavoratore condotto al Pronto soccorso dopo un infortunio

TERNI Un incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri 16 novembre, nello stabilimento della Ast e precisamente nel reparto PX1- ZMill 6: un lavoratore ha riportato una forte contusione al bacino, “con possibilità di frattura – come dice la nota della Rsu – dopo essere stato contrastato tra la “bandiera aspo” ed un componente fisso”. Il lavoratore è stato condotto direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria per le cure del caso. Sono state fatte le lastre e quindi scongiurate fratture o rotture. E’ rimasto comunque in osservazione per la notte e oggi, martedì, i sanitari decideranno se dimetterlo o meno dall'ospedale ternano. L’incidente che seppur importante non riveste una estrema gravità, rompe una linea di sicurezza importante e che durava ormai da tempo. Si sta anche facendo luce sulla dinamica dell’incidente in modo da rimuovere eventuali procedimenti pericolosi anche nel prosieguo della lavorazione.

Ultimo aggiornamento: 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA