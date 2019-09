© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la decisione di ricorso alla cassa integrazione ordinaria annunciata dall’Ast, la preoccupazione tra i sindacati è palpabile. La cassa integrazione era già stata applicata per tre settimane tra dicembre 2018 e gennaio 2019, e più volte tra il 2016 e 2017. Quello che preoccupa, questa volta, è l'alto numero di dipendenti coinvolti, anche se il Ceo Massimiliano Burelli ha comunque specificato che si tratta di un numero massimo ma che, in realtà, potrebbero essere molti di meno i lavoratori coinvolti nel taglio delle ore lavorate.L’azienda e le organizzazioni sindacali si confronteranno in merito alla situazione dei lavoratori e dell’Ast stessa questa settimana.I motivi che hanno portato alla richiesta di Cassa integrazione, per Ast, sono stati il prezzo del nichel alle stelle e il calo degli ordinativi frutto della spietata concorrenza asiatica, come ha spiegato al Messaggero il Ceo Burelli; del resto era già stata considerata l’ipotesi dei rischi che potevano venire in particolare dall’Indonesia, che non è sottoposta alle contromisure adottate dall’Ue per proteggere i mercati. Ieri, però, è arrivata la buona notizia: l'Indonesia, dal primo ottobre, sarà inserita nei paesi a cui verrà sottoposto un dazio alle importanzioni, mettendo così fine alla concorrenza sleale che si stava verificando in questi mesi.Un atto per non dimenticare le garanzie dovute alle aziende che rispettano l’ambiente, le leggi e i diritti dei lavorator, che dovrebbe fugare almeno in parte le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi da istituzioni e sindacato.