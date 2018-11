© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Cresce di 11 milioni rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 98 milioni, l'utile diAcciai speciali Terni nell'anno fiscale 2017/2018, con 1 miliardo e 813 milioni di fatturato. Il dato è stato diffuso stamani dall'azienda, all'indomani della pubblicazione del bilancio di ThyssenKrupp. In crescita anche la produzione di acciaio liquido, salita a 1.018.200 tonnellate (+59 mila), la produzione per vendita (911.000 tonnellate, +50 mila) e lo spedito (890.100 tonnellate, + 41 mila). Gli investimenti sono stati invece pari a 35,1 milioni. «L'utile - spiega l'azienda in una nota - conferma che la strategia intrapresa è quella giusta, che il riposizionamento di Ast sul mercato globale sta portando i suoi frutti e che l'azienda opera in relativa serenità, nonostante il 2018 sia stato, per tutto il mercato siderurgico, un anno particolarmente complesso, a partire dall'introduzione dei dazi statunitensi sull'acciaio provenienti dall'Asia, che ha esposto l'Europa al rischio di divenire il luogo di approdo per milioni di tonnellate di prodotto asiatico, che non trova più sbocco sui mercati del nord America. Un rischio serio che si aggiunge ad un altro pericolo che grava sull'industria siderurgica italiana: ilprezzo dell'energia». Sempre a detta di Ast, però, «nonostante un quadro complessivamente poco favorevole, sono stati raggiunti risultati positivi, migliorando la produttività, intervenendo sulle inefficienze e proseguendo il percorso avviato a settembre 2016 con il miglioramento continuo, puntando con decisione allaqualità e all'innovazione». «In questi anni - continua la nota aziendale - sono aumentatii controlli e migliorati i processi di acquisto, privilegiando la puntualità delle consegne e riducendo in maniera importante il numero dei reclami. Sono state ottimizzate procedure e processi produttivi, con strumenti aziendali fortemente innovativi per la siderurgia. Risultati raggiunti - conclude - grazie alla qualità dei nostri prodotti, alle competenze di migliaia di lavoratori e a tutti i singoli fattori che permettono alla nostra produzione di mantenere livelli di eccellenza, senza mai dimenticare che l'alto livello raggiunto è il frutto dei tanti anni di lavoro e di sperimentazione che ci portiamo alle spalle».