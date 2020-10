Ast, incontro col Mise il 21 ottobre, per Ast le manifestazioni di interesse salgono a nove

TERNI Si terrà in call conference il 21 ottobre l'incontro con il Mise, le istituzioni umbre, i sindacati e il management di Ast. L'incontro, richiesto, tra l'altro dalla presidente della Regione Donatella Tesei. Intanto le manifestazioni di intersse per Ast sono salite a nove mentre per gli acciai al carbonio della Thyssen è arrivata la manifestazione d'interesse del gruppo Liberty Steel che, in un comunicato, sottolinea che «l'integrazione porterebbe alla costituzione di un gruppo ben posizionato per affrontare le sfide con cui l'industria europea dell'acciaio».

Già indebolito dalla crisi dell'acciaio, Thyssenkrupp ha accusato duramente l'impatto della pandemia, al punto di prendere in considerazione anche un'entrata dello Stato tedesco nel suo capitale. A inizio anno ha annunciato il taglio del 10% dei dipendenti del settore siderurgico, in pesante perdita e dato l'aggravarsi della situazione finanziaria per la crisi del Covid-19, i sindacati temono altri tagli. Nel secondo trimestre, il gruppo che in Germania ha 64mila dipendenti, ha accusato una perdita record di quasi un miliardo di euro. Il sindacato Ig Metall ritiene che sia indispensabile una sua parziale nazionalizzazione e oggi ha lanciato un appello ai dipendenti della divisione siderurgica perchè manifestino a Dusseldorf a favore di un salvataggio statale. Secondo 'Der Spiegel' tra gli interessati per l'acciaio di Thyssenkruppo figurano anche il gruppo indiano Tata e il gruppo svedese Ssab.

