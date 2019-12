Ultimo aggiornamento: 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La sicurezza è il valore più importante per Ast, il nostro obiettivo è migliorare ulteriormente le nostre performance e raggiungere il traguardo di zero infortuni. Per arrivarci utilizziamo anche strumenti non convenzionali, come una piece teatrale»: a dirlo è stato l'amministratore delegato di Ast, Massimiliano Burelli, parlando al teatro Secci di Terni in apertura dello spettacolo «Il virus che ti salva la vita», organizzato dalla stessa acciaieria nell'ambito di una giornata dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tratto dall'omonimo libro di Sabatino De Sanctis e Davide Scotti, curato dalla compagnia Rossolevante, in collaborazione con la Fondazione Lihs, lo spettacolo, attraverso situazioni, personaggi e filmati, ha mostrato alcuni comportamenti sul lavoro, sulle strade e nella vita quotidiana che possono avere impatto sulla propria incolumità e su quella delle altre persone. La piece invita a cambiare queste abitudini rischiose, spiegando come l'impegno per la sicurezza sia un atto di amore verso se stessi e verso la comunità. «La sicurezza è un argomento che interessa tutti, soprattutto i giovani» ha detto il direttore di stabilimento dell'Ast Massimo Calderini, commentando la presenza in sala di numerosi studenti. Quattro classi dell'Itis di Terni hanno partecipato infatti alla prima rappresentazione della performance messa in scena di mattina, altre due le repliche nella giornata, una nel pomeriggio e una la sera.