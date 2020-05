Ast in vendita, l'acciaio diventa strategico: videoconferenza col Mise il 26 maggio

TERNI Le commissioni congiunte Finanza e attività produttive hanno approvato l'emendamento, con l'onorevole Barbara Saltamartini, Lega, come prima firmataria, per far entrare il golden power nei settori dell'agroalimentare e della siderugia. Fino a questo momento erano intesi come settori strategici la difesa e alcuni ambiti nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ora, limitatamente al 2020 (ma la strada è aperta), lo Stato avrà la possibilità di esercitare poteri speciali anche per siderurgia e agroalimentare. Cioè avrà la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni in questi settori. Il golden power sarà uno strumento in più che potrà essere usato, anche durante le trattative di vendita di Ast. «Sono molto soddisfatta per l'approvazione in commissioni congiunte Finanze e Attività produttive dell'emendamento presentato dalla Lega, a mia prima firma, che prevede l'estensione del Golden power ai settori siderurgico e agroalimentare - ha dichiarato Saltamartini - Da oggi, quindi lo Stato potrà salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in questi ambiti».

Molto soddisfatto anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini: «La Lega ha sempre chiesto di tutelare le produzioni strategiche italiane, raggiungere questo risultato per Terni e per l'Umbria è un grande successo. Sono molto contento». Per Saltamartini si tratta di una «svolta importantissima, perchè da oggi ci sarà la possibilità di utilizzare uno strumento fondamentale, sia per mantenere la competitività nel quadro internazionale, sia per evitare che aziende estere possano compromettere la produzione italiana. Oggi, anche alla luce di quanto ha comunicato ThyssenKrupp circa la decisione di vendere o trovare altri partner per le acciaierie di Terni, questa approvazione può rappresentare l'occasione per il Governo di intervenire per la salvaguardia del sito produttivo umbro e la tutela dei posti di lavoro». La strada non sarà facile nè breve ma sembra che qualcosa si stia muovendo. Il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, infatti, ha convocato una call conference con i vertici di Ast e i sindacati per il 26 maggio prossimo alle 15.30.

