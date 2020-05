TERNI Ast in vendita, sulla vicenda interviene anche Matteo Salvini, il leader della Lega, che in un tweet racconta l'importanza del sito ternano che produce acciaio inox e si dice dalla parte dei lavoratori ternani. «Ci lavorano migliaia di persone e non voglio pensare i tedeschi di ThyssenKrupp vogliano fare cassa sulla pelle dei lavoratori italiani». Al tweet del leader della lega risponde il sindaco di Terni, Leonardo Latini, sulla sua pagina facebook: «Grazie Matteo, sapevo di poter contare su di te».

