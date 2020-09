Ast in vendita, Re David (Cgil): «Stabilità in fretta per i siti di Taranto, Piombino e Terni»

TERNI Sull'acciaieria Jsw Steel di Piombino «il sindacato auspica che finalmente e in tempi rapidi si raggiunga una stabilità perché i piani industriali presentati fino a oggi e le loro realizzazioni hanno avuto percorsi molto complicati. Pensiamo che Piombino debba essere uno dei perni, insieme all'Ilva e a Terni, di una rivisitazione complessiva del ruolo della siderurgia». Lo ha detto Francesca Re David, segretaria generale della Fiom-Cgil, a margine di un'iniziativa a Firenze, commentando la presentazione del piano industriale per Jsw Steel in programma il 15 settembre. «Pensiamo - ha continuato - che tutto quello che è successo in questi anni, cioè piani industriali non rispettati, il forno elettrico che non arriva, e non si sa quando arriverà, abbiano creato a Piombino una situazione particolarmente difficile» e c'è «un rischio molto forte di una riduzione strutturale di quello stabilimento e quindi anche dell'occupazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA