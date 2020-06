TERNI La Thyssen mostra i muscoli e se il processo di vendita di Ast non è nemmeno cominciato, l'annuncio è stato fatto e le conseguenze si stanno già vedendo. Diciassette contratti a termine su 25 non sono stati rinnovati, «lavoratori che sarebbero potuti state in cassa integrazione, senza alcuna spesa per l'azienda, però si è voluto usare il pugno di ferro, dato che si trattava di un rinnovo e non tecnicamente di un licenziamento che, in questo periodo non si può fare». Una produzione che è crollata del 35 per cento per quanto riguarda il caldo e del 20 per cento per il freddo «a dimostrazione che è stata una forzatura anche voler far ripartire l'azienda durante la pandemia». Pandemia che sicuramente ha avuto una influenza negativa sulla produzione «ma non così tanto come sostiene l'azienda». Ast è in vendita e «non dobbiamo aspettarci niente dalla Thyssen. Venderanno a chi offrirà un euro in più, senza alcun riguardo per il territorio».

Insomma, abbiamo di fronte una multinazionale in crisi, dilaniata, ferita che farà di tutto per sopravvivere e per guadagnare. Non sono da escludere nemmeno colpi bassi, durante il periodo di transizione: Thyssen potrebbe considerarci già da oggi un potenziale concorrente da indebolire. I sindacati chiamano a raccolta i parlamentari italiani e quelli eletti al Parlamento europeo per difendere le Acciaierie di Terni. Rispondono Walter Verini (Pd), Raffaele Nevi (Forza Italia), Stefano Lucidi (Lega), Luca Briziarelli (Lega), Leonardo Grimani (Italia VIva), Valeria Alessandrini (Lega), Tiziana Ciprini (M5S) e gli europarlamentari Antonio Tajani (Forza Italia), Arcangelo Simioli (assistente di Simona Bonafè, Pd), Salvatore De Meo (Forza Italia), Antonio Maria Rinaldi (Lega), Daniela Rondinelli (M5S). Massimiliano Smeriglio (Pd) non essendo potuto essere presente ha inviato una nota di attenzione.

L'obiettivo è salvare l'occupazione, ma anche la ricchezza e la produzione del paese. I sindacati tengono alto il livello di guardia sulla vendita annunciata di Ast e chiedono unità di intenti a tutte le forze politiche. Obiettivo: aprire un dialogo con la multinazionale, «che ci è sempre stata negata» e vigilare affinchè le promesse di Thyssen sul piano investimenti siano mantenute. «Massima attenzione e grande tempestività» chiedono i rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb di Terni attraverso impegni concreti per il mantenimento del sito nella sua integrità sia nei livelli occupazionali che nella situazione impiantistica. «Il pericolo in questa fase di transizione è il depotenziamento del sito» ha detto Alessandro Rampiconi della Fiom Cgil, chiedendo che venga riconvocato al più presto un tavolo governativo al Mise. Difendere la strategicità di Terni significa scongiurare il rischio di una svendita e la perdita di quote di mercato che sarebbe letale per il mantenimento di produzioni e occupazione. «Siamo di nuovo in un limbo pericoloso, quando si è figli di nessuno non si sa quello che può succedere» ha detto Simone Liti (Fim Cisl). Vivace anche il confronto con i parlamentari. «Perchè parlare di carrozzone?» ha chiesto Emanuele Pica (Usb) ad Antonio Tajani che intendeva scongiurare l'intervento diretto dello Stato. «Guardiamo il polo chimico: prima c'era la Montedison, ora ci sono diverse aziende medio piccole e la crisi è forte: non vogliamo finire così» ha detto Gioacchino Olimpieri (Fismic), mentre per Simone Lucchetti (Uilm Terni) il problema sono le politiche energetiche e il silenzio del governo: «Ast paga più di energia che di personale, preoccupa che il governo non abbia speso una parola dopo che l'ad di Ast ha ammesso che non può prendersi impegni su niente». Daniele Francescangeli, Ugl, ha ricordato l'occasione sfumata del piano per l'acciaio europeo nel 2014, «che comunque resta un modello importante». Il dem Verini ha chiesto che una seduta del Consiglio regionale si tenga dentro Ast e ha rassicurato: «Chiederemo che Thyssen rispetti gli impegni». Presente anche il segretario della Cgil Terni, Claudio Cipolla: «Thyssen non deve vendere una scatola vuota, ci interessa che l'acquirente abbia un piano industriale che tenga conto della strategicità del sito». E Riccardo Marcelli, Cisl, ha ricordato la necessità che Ast mantenga le promesse anche per quanto riguarda i progetti di sostenibilità. E poi in tema di mercato, l'altro paletto che i sindacati hanno posto è quello della solidità dell'eventuale compratore: «Non ci interessa la nazionalità, ma la capacità di competere nei mercati globali e l'impegno a mantenere l'integrità del sito, i livelli occupazionali e gli investimenti nuovi e già concordati sull'ambiente» hanno concluso i sindacati.

