Ha preso il via alle 6 di questa mattina lo sciopero di quattro ore per ogni turno indetto dallersu di Ast per protestare contro «una gestione - a loro dire - non adatta e irresponsabile del sito, approssimativa nei metodi e confusionaria nella sostanza». A scatenare la mobilitazione, in particolare, la fermata nonprogrammata in una linea dell'area a caldo dell'acciaieria a causa della carenza di argon, in occasione della quale l'azienda ha collocato i lavoratori in cassa integrazione ordinaria. Le rsu hanno denunciato di ritenere «grave il fatto chequesta fermata si sommi a quella già preannunciata di circa un mese per il reparto a caldo». Lo sciopero odierno ha riguardato dalle 6 alle 10 i lavoratori del primo turno e proseguirà dalle 18 alle 22 per quelli del secondo turno e dalle 2 alle 6 di domani mattina per quelli del terzo. Il turno unico ha invece scioperato nelle ultime quattro ore di lavoro, la quarta squadra lunedì dalle 6 alle 10. Intanto il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha inviato oggi una lettera ai segretari delle sigle sindacali ternane per invitarli ad un incontro a palazzo Spada per mercoledì 11 dicembre, alle 15. L'appuntamento potrà servire - si legge in una nota del Comune - «per fare il punto sulla situazione di TK-Ast e sulle prospettive industriali e strategiche del sito ternano, anche in relazione allo stato di agitazione proclamatodai sindacati».