di Vanna Ugolini

TERNI Attenzione ai lavoratori della Harsco, i dipendenti che lavorano nella discarica dell’Ast. L’appalto è agli sgoccioli e l’Usb mette in guardia il destino di questi lavoratori ora che la multinazionale firmerà ai primi di settembre il contratto con la società finlandese Tapojarvi per il recupero e la trasformazione delle scorie prodotte dall’acciaiaieria. Il momento è delicato, soprattutto ora che ThyssenKrupp è al centro di una battaglia che vede i due fondi, Cevian ed Elliott, spingere per lo smembramento della multinazionale mentre le famiglie che hanno fondato la multinazionale, i Krupp e i Thyssen, appunto, fare un’opposizione a questo, ma, secondo alcuni, nemmeno troppo ferma. Che ci si occupi di cose concrete, in questo momento, è dunque importante. Lo ha anche sottolineato in un intervento equilibrato e tecnico l’assessore all’Ambiente Benedetta Salvati, che ha invitato Ast a mettersi in regola con l’Aia ma anche la Regione a non trincerarsi dietro la burocrazia e far sì che in tempi brevi si possano realizzare le procedure amministrative per far partire l’impianto di recupero. Impianto che non sarà la soluzione definitiva ma, sicuramente, se le promesse saranno mantenute, un passo verso un’economia se non proprio circolare perlomeno più sostenibile. Di questo ha bisogno Ast in questo momento, concretezza, preparazione, visione strategica e, anche, diplomazia. Se si guarda sui siti dei giornali tedeschi, dove si discute del destino di un’azienda che ha fatto l’economia e la storia della Germania, troverete ben poche dichiarazioni ufficiali dei ministri: solo quelle necessarie per far capire qual è la direzione in cui il governo sta muovendo i suoi diplomatici. Nessuno fa a gara a gridare le date degli incontri al ministero, nessuno si sbraccia a indicare improbabili trasferimenti (ma poi non sarebbe più semplice trasferire i residenti del quartiere di Prisciano, i più colpiti dalle polveri?) senza una progettazione e un tavolo di confronto aperto. Di improvvisazione no, Ast non ha bisogno.

Giovedì 23 Agosto 2018



