Ast Arvedi e Tarket parlano insieme all'Università delle Frontiere tecnologiche per uno sviluppo industriale sostenibile

TERNI - Doppio appuntamento per la prima edizione del Terni Festival - didattica, innovazione, ricerca e territorio, un progetto nato dalla collaborazione tra il comune di Terni, l'Università degli studi di Perugia e l'associazione Terni città universitaria, che ha l'obiettivo di far conoscere e far crescere il ruolo del polo universitario ternano, dando visibilità all'offerta fomativa ed evidenziandone lo stretto legame con le tecnologie emergenti.

Questa prima edizione prevede una serie di eventi mensili, diretti in primo luogo agli studenti e alle loro famiglie e, più in generale a tutta la cittadinanza, intorno al tema dello sviluppo sostenibile. Questa mattina i protagonisti sono stati gli studenti al Gazzoli. Oggi pomeriggio, martedì 6 dicembre è andato in scena al Palasì l'incontro sul terma "Frontiere tecnologiche per uno sviluppo industriale sostenibile". Ne hanno parlato il professor José M. Kenny dell'Università degli studi di Perugia, l'ingegner Dimitri Menecali direttore dello stabilimento Arvedi Acciai Speciali Terni e l'ingegner Daniele Guerra di Tarkett