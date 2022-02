Terni. Ast, continuano le uscite dei manager scelti da Burelli: fuori due quadri

Continuano le uscite di manager e dirigenti da vari settori di Ast, le acciaierie di Terni comprate dal gruppo cremonese Arvedi.

Dopo il direttore del Personale, Alessandro Rusciano e alcuni dirigenti che facevano riferimento alla ThyssenKrupp questa mattina si è licenziato un dirigente dello staff coordinato da Paolo Zanella. Zanella è uno dei pochi manager in Italia ad occuparsi di organizzazione delle aziende nell'ottica del miglioramento continuo, è stato voluto fortemente dall'ex Ceo Massimiliano Burelli e i risultati di questo lavoro si sono visti anche per quello che riguarda il crollo degli infortuni sul lavoro.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Terni, primo giorno di lavoro di Giovanni Arvedi in Ast: visita... IL CAMBIAMENTO Il cavalier Arvedi arriva alle acciaierie di Terni: primo giorno...

E' fuori da Ast anche un altro manager, un quadro che lavorava nell'area degli approvvigionamenti.

Al momento non ha nessuna conferma il rumors, invece, che il ruolo di Relazioni esterne, che è di Tullio Camiglieri, sia assegnato a Maria Teresa Vignola. Camiglieri è in organico in Ast con quel ruolo che ha ricoperto sia sotto la gestione della Ceo Lucia Morselli sia con Massimiliano Burelli. Il nome di Maria Teresa Vignola risulta essere tra i consulenti della Dini Romiti Consulting, l'agenzia a cui Arvedi si è appoggiato per l'Ufficio Stampa, affidato alla persona di Angelo Lupoli, già giornalista economico di "La Repubblica". Secondo quanto si è appreso Vignola è una avvocata che da tempo fornisce consulenze al gruppo Arvedi. Vignola sarebbe anche una persona di fiducia degli Arvedi e molto vicina alla famiglia, in quanto legata a un nipote del presidente del gruppo.

E' confermato, invece, che Arvedi ha proposto a Gianni Scordo, responsabile del Welfare e presidente del Clt e della Cassa mutuo, di ricoprire il ruolo di Capo del Personale, al posto di Rusciano e che c'è un percorso in corso tra le parti per arrivare a una decisione.