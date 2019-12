© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tutte le aziende produttrici di acciaio sono in difficoltà e hanno bilanci in perdita, a causa della sovrabbondanza di offerta proveniente dall'Asia e il conseguente impatto sui prezzi derivati dai dazi introdotti all'inizio del 2018 dal presidente Trump»: così l'amministratore delegato di Acciai specialiTerni, Massimiliano Burelli, ha commentato i dati di bilancio dell'anno fiscale 2018/19 diffusi ieri dall'azienda. Ast ha registrato in particolare una perdita, in termini di risultato netto, di oltre un milione 800 mila euro, a fronte di un utile ante imposte di circa 330 mila euro. «Gli effetti delle contromisure introdotte dall'Europa - ha aggiunto Burelli - sono stati lenti e nel periodo estivo hanno avuto un effetto nullo. A fine anno qualche miglioramento si è visto, ma senza cambiare sostanzialmente il mercato». Per quanto riguarda l'acciaieria ternana le spedizioni hanno subìto, rispetto all'esercizio precedente, una flessione dei volumi complessivamente contenuta del 5,8%, mentre il volume di acciaio liquido prodotto è stato di 962.000 tonnellate