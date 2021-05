Assistenti sociali, il nuovo consiglio regionale dell'Umbria si vota online

PERUGIA – Si svolgeranno per la prima volta online, con l’uso della posta elettronica certificata e di una piattaforma dedicata, le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria. Il consiglio regionale uscente presieduto da Cristina Faraghini, con la delibera 91, ha indetto la tornata elettorale per il 18 e 19 maggio. Sono 704 gli assistenti sociali aventi diritto al voto, di cui 346 iscritti alla sezione A e 358 iscritti alla sezione B.

Il seggio virtuale nella due giorni di votazioni sarà aperto dalle 10 alle 18. Le candidature per il nuovo consiglio (che sarà in carica per il triennio 2021-25) e per il revisore dei conti potranno essere presentate, sempre via Pec, fino a lunedì 10. In questi giorni il consiglio uscente ha anche definito il programma per i 25 anni dalla costituzione dell’ordine regionale. Viste le limitazioni ancora in vigore per l’emergenza sanitaria, verrà organizzato nei prossimi giorni al Barton Park un evento che sarà trasmesso in streaming e che prevede un numero molto ristretto di persone in presenza.

