All'Assisiwomen20 incontro sui cambiamenti culturali

Domenica 5 Settembre 2021, 10:38

ASSUISI- Si parlerà di cambiamenti culturali martedì ad Assisiwomen20. Il Women20 affronterà i temi sul cambiamento culturale in Italia e nel mondo per sensibilizzare i leader del G20 in vista del summit del prossimo ottobre.

La chair Linda Laura Sabbadini, la capo delegazione italiana Elvira Marasco e la coordinator della commissione Cultural Change, Fabiana Giacomotti,

da Assisi incontreranno la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, la viceministra degli Affari esteri Marina Sereni, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e la sindaca di Assisi Stefania Proietti. Tra gli altri ospiti interverranno la scrittrice Dacia Maraini, la vicepresidente della Fondazione Pangea Onlus, Simona Lanzoni, la

Presidente della Commissione pari Opportunità della Rai, Karina Laterza, la presidente di Be Free, Oria Gargano, l'imprenditrice Carolina Cucinelli e Lorella Muzi per il progetto web contro la

violenza sulle donne.. L'evento si svolgerà a palazzo Monte frumentario e sarà

trasmesso in streaming sul profilo Facebook W2.