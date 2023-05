Assisi, via ai lavori di restauro e messa in sicurezza della Porziuncola

ASSISI - Via al cantiere alla Porziuncola. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza sismica, consolidamento strutturale e restauro conservativo della Porziuncola di Assisi, la Basilica papale di Santa Maria degli Angeli, in seguito ai danni provocati dal sisma del 2016. Le indagini, condotte in collaborazione con il dipartimento

di Ingegneria civile e ambientale-Scienza delle costruzioni dell'Università di Perugia, hanno evidenziato la necessità di intervenire non solo nell'abside, sul transetto destro della Basilica e sul campanile, visibilmente lesionati e in parte inagibili, ma sull'intera struttura. Si tratta dell'intervento più esteso dopo la ricostruzione seguita al terremoto del 1832. Il costo previsto è di 7milioni e 621mila euro per la Basilica. Precisamente: un milione e mezzo per il campanile, un milione per il consolidamento e la messa in sicurezza dei dipinti murali delle cappelle laterali, dell'altare di San Pietro in vincoli e di parte della facciata laterale.



I lavori saranno eseguiti grazie a un finanziamento pubblico istituito dal commissario straordinario per la ricostruzione dei danni del sisma 2016. La durata prevista degli interventi è di 14 mesi. Durante questo periodo, la Basilica resterà accessibile ai visitatori nei consueti orari pubblici con la sola limitazione degli spazi via via interessati dai lavori.