Assisi, ubriaco alla guida aggredisce gli agenti: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - Un uomo di 32 anni che guidava ubriaco ed ha assalito i poliziotti è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Assisi. La segnalazione di un uomo ubriaco che usciva da un bar di SAnta Maria degli Anegli e si meteva alla guida ell'auto è arrivato in commissariato da parte di una donna.Gli agenti di polizia riuscivano a intercettare l’auto proprio mentre percorreva in contromano un incrocio e un tratto di via. A quel punto i poliziotti, a bordo dell’auto di servizio, lo raggiungevano e gli intimavano di fermarsi ma il conducente non arrestava la sua corsa, andando a finire contro la porta serranda di un garage. L’uomo, un italiano 32enne con precedenti di polizia, una volta sceso dall’auto si scagliava contro gli agentiche lo bloccavano e arrestavano per resistenza a pubblico ufficiale.Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era alla guida della vettura con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito e per tale motivo contestualmente denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente guida.