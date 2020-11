Assisi, si strappa la mascherina e urla «Allah Akbar»: panico in stazione

ASSISI - Togliersi la mascherina, anzi strapparsela di dosso, e urlare «Allah Akbar»: la due paure più grandi in un'unica follia. Aggiungiamoci che è successo in stazione e in una delle capitali del cattolicesimo e il terrore è completo. Tutto ciò è accaduto sabato pomeriggio, protagonista un somalo quarantenne residente a Spoleto.

L'uomo, titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico, inizialmente si è "limitato" a dare fastidio agli altri viaggiatori sulla banchina della stazione. In seguito, alla vista degli agenti del commissariato chiamati proprio a seguito delle intemperanze di cui si stava rendendo protagonista, ha deciso di saltare sui binari urlando frasi violente contro i cristiani e «Allah Akbar»: i poliziotti sono riusciti a fatica a bloccarlo e portarlo in commissariato, dopo aver controllato che non avesse armi o esplosivi all'interno dello zainetto che portava.

Al termine degli accertamenti di rito, e dopo aver scoperto un precedente per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato, lo hanno denunciato per procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale, oltre all'applicazione del Daspo urbano. «L’efficace intervento si colloca nel quadro delle misure straordinarie disposte dal questore di Perugia che, a seguito dei recenti accadimenti terroristici internazionali, ha disposto l’intensificazione delle attività info – investigative, di monitoraggio dei siti più sensibili e di prevenzione e controllo del territorio» fanno sapere dalla questura.

