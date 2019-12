ASSISI - Primi sequestri di botti fuorilegge in vista della notte di San Silvestro. Il sequestro è stato effettuato dalla polizia e dalla guardia di finanza. I prodotti sequestrati non potevano essere rivenduti liberamenti perché per la loro commercializzazione vengono richieste specifiche autorizzazioni, anche per l'aquisto. Denunciato il titolare del negozio dove sono stati scoperti i botti.