Assisi, scontro sulla 75: tre feriti e traffico bloccato verso Foligno

ASSISI - Un incidente ha visto coinvolte due auto dopo le otto di sabato lungo la Statale 75 all'altezza dello svincolo di Santa Maria degli Angeli. Secondo quanto si apprende, sono tre le persone rimaste ferite e subito soccorse dal personale del 118 coadiuvato dagli agenti della polizia stradale di Perugia.



Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte della Polstrada, ma notizie confortanti giungono per quanto riguarda le persone rimaste ferite: nessuna infatti avrebbe riportato conseguenze particolarmente gravi.



L'inevitabile conseguenza è stata un appesantimento della circolazione, con il traffico bloccato in direzione Foligno. Sicuramente non certo un'ora di punta, quella in cui è avvenuto l'incidente, ma va ricordato come si tratta di una delle direttrici che portano verso il mare per uno degli ultimi fine settimana da passare in spiaggia.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA