Assisi, per i residenti sosta gratis per due ore e poi prezzi scontati

ASSISI Gratis le prime due ore di sosta in tutti i parcheggi della città convenzionati con la società Saba. La misura, adottata all’unanimità dalla giunta, è rivolta a tutti i cittadini residenti nel Comune, quindi a tutti gli abitanti di centro e frazioni. «Si tratta di una decisione - ha spiegato il vice sindaco con delega alla viabilità Valter Stoppini - presa per favorire un'effettiva rinascita del centro storico». I parcheggi interessati sono Giovanni Paolo II, Porta Nuova, Piazza Matteotti e Mojano. Il provvedimento è in vigore da questo mese e avrà durata fino al giugno dell'anno prossimo, salvo proroghe. Dopo le due prime ore gratis, i residenti avranno comunque la tariffa scontata di 70 centesimi all’ora. Per ottenere l’agevolazione dovranno recarsi in uno dei 4 parcheggi Saba per registrare le targhe delle auto di proprietà e presentare il documento di identità e il libretto dì circolazione del veicolo. Il giorno seguente la registrazione la scontistica sarà applicata automaticamente attraverso i lettori di targa. Nella stessa delibera la giunta comunale ha provveduto ad un riallineamento delle tariffe stagionali in tutti i parcheggi gestiti da Saba oltre alla conferma delle altre agevolazioni in essere, come la tariffa ridotta di 70 centesimi all’ora per i residenti, l'abbonamento gratuito per i nuclei familiari residenti nel centro storico in cui ci sono figli di età inferiore a 2 anni e l'abbonamento mensile facilitato per gli studenti dei corsi dell’Università di Perugia che si tengono ad Assisi. È prevista inoltre l’attivazione a breve di un servizio di ricarica di auto elettriche e la realizzazione di un sistema di indirizzamento ai parcheggi con informazioni sulla disponibilità di posti in tempo reale attraverso pannelli a messaggio variabile.