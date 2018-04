ASSISI - Gli uomini del commissariato di polizia di Assisi hanno arrestato un albanese per resistenza a pubblico ufficiale e per lamtrattamenti i famiglia. L'uomo ha picchiato la moglie che si è rifugiata, con i figli in un agriturismo. Vioplenze che sono continuate quando è tornata acasa. Lei ha chimato la polizia e agli agenti ha racconttao anni di soprusi. Mentre una pattuglia assisteva e soccorreva la donna e i figli, un'atra era alle prese con il marito violento che si è barricato in casa minacciando di darsi fuoco. Ha anche gettao benzina contro gli agenti che sono riuscito a bloccarlo e arrestarlo. L'albanese è stato processato con rito direttissimo.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA