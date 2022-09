Assisi, picchia la ex e le rompe tre costole. Scatta il divieto di avvicinamento

ASSISI -Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia, nei confronti di un 31enne indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della x compagna. La donna aveva denunciato quanto accaduto

lo scorso 7 giugno, quando a seguito di una discussione per motivi di gelosia, l'uomo ha dato in escandescenza e, dopo averla spinta a terra, l'ha aggredita violentemente rompendole tre costole. Secondo quanto riferito dalla vittima, il 31enne mostrava una gelosia ossessiva e morbosa e l'aggrediva ogni volta che le capitava di incontrare amici.