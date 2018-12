Assisi, per i parcheggiatori abusivi scattano maxi multe per 6mila euro e ordini di allontanamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - PArcheggiatori abusivi, stretta dlela polizia. Negli ultimi mesi, l’attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi ad Assisi da parte del Commissariato, in collaborazione con gli organi di Polizia Municipale, si è ulteriormente intensificata. Con particolare riferimento a di Santa Maria degli Angeli, sono stati effettuati numerosi servizi congiunti, da parte della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo specie in aree come quelle limitrofe alla Basilica ed alla Domus Pacis. In tale contesto, sono stati sorpresi 6 cittadini stranieri mentre svolgevano l’attività di parcheggiatori, avvicinandosi ai veicoli per richiedere ai conducenti del denaro in maniera insistente e molesta. Nei confronti dei sei nigeriani, tre dei quali residenti nel Comune di Perugia e tre nel Comune di Foligno, sono state contestante 6 violazioni per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore, per un valore complessivo di 6mila euro e, con provvedimento del sindaco, elevati altrettanti ordini di allontanamento. Tale provvedimento, emesso dal sindaco, impone al soggetto che ne è colpito di allontanarsi dall’area per una durata di 48 ore, con l’applicazione di un’ulteriore sanzione nel caso venga violato l’ordine di allontanamento. Inoltre, a seguito delle risultanze emerse nel corso dei medesimi servizi, sono stati emanati, dal questore di Perugia, 2 avvisi orali e 3 divieti di ritorno nel Comune di Assisi, a carico di altrettanti cittadini di nazionalità nigeriana, identificati nel corso dei servizi.