Lunedì 30 Gennaio 2023, 06:45

PERUGIA - Caccia a chi può averlo coperto. A chi più o meno consapevolmente possa aver contribuito al mantenimento di un segreto spaventoso: aver ucciso, per sbaglio ma non chiamando tempestivamente i soccorsi, un ragazzo di 24 anni. Un amico, l’amico Davide. Per cui era una specie di «secondo padre» e col quale progettava di prendere in gestione una riserva di caccia.

Con il passare delle ore dall’arresto di Piero Fabbri, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Davide Piampiano avvenuta l’11 gennaio al parco del Subasio durante una battuta di caccia, le indagini sono ancora in corso.

Perché se procura e carabinieri, grazie soprattutto alla piccola telecamera che Davide portava nel cappellino, hanno messo un punto decisivo sull’origine della tragica fine del ragazzo, ci sono ancora tanti elementi da mettere in fila.

Tra i quali anche stabilire se qualcuno può aver saputo o avuto qualche dubbio sul dramma di Davide e il comportamento di Fabbri e sia rimasto in silenzio. Fornendogli sostanziale copertura.

GLI ELEMENTI

Elementi da investigare in qualche modo rintracciabili fin dalle stesse parole del procuratore capo, Raffaele Cantone, nel raccontare ufficialmente venerdì sera quanto ricostruito grazie alle «indagini molto approfondite e scrupolose dei carabinieri»: il riferimento è al giaccone e al fucile di cui Fabbri si sarebbe disfatto prima di chiamare “Prez”, l’amico fraterno di Davide con cui era a caccia, e dirgli sostanzialmente «Davide mi ha detto che si è tirato una botta con il fucile». Ma anche a spiegazioni considerate, secondo quanto si apprende, poco convincenti su un’eventuale dinamica di come possa essere partito il colpo, con l’autopsia che qualche giorno dopo farà emergere i primi dubbi sulla totale aderenza delle cose a un incidente di caccia.

Senza dimenticare tutte le altre azioni, considerate di depistaggio da investigatori e inquirenti, come il ripetere a tutti (al funerale e anche nel corso delle visite a casa Piampiano) di come Davide gli avesse detto di essersi sparato un colpo di fucile.

Tra i depistaggi potrebbe esserci anche la telefonata poco prima del colpo mortale tra lo stesso Davide e Fabbri. Il quale l’avrebbe spiegata dicendo «Davide mi aveva telefonato per dirmi che si era perso il cane» e chiedendo dunque aiuto a un amico che viveva nella zona del parco del Subasio in cui si trovavano i due ragazzi. Telefonata che invece sarebbe potuta essere di annuncio di un cinghiale in arrivo dalle sue parti, al punto da giustificare l’uscita di casa improvvisa con il fucile.

Racconti che potrebbero insomma, oltre agli investigatori e inquirenti, non aver convinto neanche persone vicine al Biondo. Come è conosciuto in zona. Con dubbi rimasti a galleggiare per due settimane.

Intanto, dai 17 minuti del video che per ora incastra Fabbri (il quale nell’interrogatorio previsto tra domani e mercoledì potrà ovviamente fornire la sua versione dei fatti) emergono altri dettagli. Come il fatto che Davide tenesse in una mano il telefono e nell’altra il localizzatore Gps e le parole di Fabbri «ma cosa ti ho fatto» dopo lo sparo e l’arrivo con il fucile. E ancora le richieste di aiuto di Davide, che sta velocemente morendo, e le rassicurazioni del Biondo.

Intanto l’avvocato Delfo Berretti ha ufficialmente rinunciato all’incarico della difesa di Fabbri, per questioni di opportunità legate ai rapporti con la famiglia della vittima e sarà formalizzata stamattina. Con il gip di Perugia che nel frattempo, come anticipato, ha trasmesso il fascicolo alla procura di Firenze. La madre di Piampiano è infatti giudice onoraria e quindi il codice prevede che a occuparsi del caso debbano essere i magistrati toscani. Il giudice del capoluogo umbro fisserà ora l’interrogatorio di garanzia poi l’intero procedimento finirà a Firenze.