Assisi, la polizia stronca canale di spaccio di droga

ASSISI - Grazie ad un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e portata avanti dai poliziotti del Commissariato di Assisi, è stato possibile stroncare un importante giro di droga sulla piazza di Assisi, Cannara e Bastia Umbra. L’attività nasce a seguito di un intervento della Squadra Volante a Bastia Umbra per un presunto furto in atto presso l’abitazione di residenza del richiedente, un 37enne, originario di Foligno, con precedenti di polizia per droga. Giunti sul posto, gli agenti trovavano l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti, a seguito della quale lo stesso veniva accompagnato in ospedale per le cure del caso. A seguito di tale intervento, gli investigatori dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato hanno intrapreso un’articolata attività info-investigativa, grazie alla quale è stato possibile risalire all’individuazione della persona che aveva rifornito di droga il 37enne. Si trattava di un 27enne, di origini albanesi, senza alcuna occupazione lavorativa, domiciliato a Collestrada e irregolare sul territorio nazionale. Dalle attività d’indagine è emerso che lo spacciatore aveva ripetutamente rifornito numerosi clienti, a dimostrazione dell’ampia disponibilità di sostanza stupefacente che il 27enne era in grado di fornire. Sulla base del quadro indiziario fornito, il magistrato titolare del fascicolo formulava la richiesta di misura cautelare al gip presso il Tribunale di Perugia, che ha emesso a carico del 27enne un provvedimento di custodia cautelare in carcere, che è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Assisi.