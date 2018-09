ASSISI - Tutto pronto ad Assisi per la quarta edizione del «Cortile di Francesco», che si svolge

venerdì e sabato e al quale è attesa la presenza di circa 7 mila persone. Iniziativa realizzata dal Sacro Convento di Assisi, dal Pontificio Consiglio della Cultura, dalla Conferenza episcopale umbra e dall'associazione Oicos riflessioni, in collaborazione con la Regione Umbria.

Il tema di quest'anno è «Differenze» e si sviluppa attraverso 32 incontri e 40 relatori. In programma approfondimenti, conferenze e workshop con personalità della società civile, della cultura, della politica, dell'arte e del giornalismo. «In questa edizione del Cortile di Francesco, naturale prosecuzione di un percorso iniziato nel 2012 con la riflessione su “Dio questo sconosciuto”, e continuato con “umanità ”e “cammino”, proviamo a riflettere sulle 'differenzè che vanno amate» ha spiegato il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. «Il tema - ha aggiunto - desidera proporre l'incontro con l'altro senza pregiudizi accogliendone unicità e differenze. Differenze nei volti, nelle anime, nei pensieri, nei talenti e negli affetti che ognuno vive. Un uomo non arrogante che tuteli la ricchezza dei colori dell'umanità».

