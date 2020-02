Assisi, in Italia da 5 giorni e già spacciatore: preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - I carabinieri di Assisi hanno arrestato un albanese di 25 anni, in Italia da solo cinque giorni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso mentre vendeva una dose di cocaina ad un cliente, che è stato identificato e segnalato all'Ufficio Territoriale del Governo come assuntore di stupefacenti. Con le successive perquisizioni, è stata sequestrata la cocaina, che era stata appena venduta al cliente ed ulteriori dosi che erano in possesso dello spacciatore. Oltre allo stupefacente è stata sequestrata una discreta somma di denaro ritenuta guadagno di spaccio. Di fronte a queste prove, il Giudice ha convalidato l'arresto dell'albanese e l'espulsione dal territorio nazionale.Il giovane albanese, era in Italia da soli 5 giorni, grazie al visto di ingresso trimestrale, ma nonostante ciò è riuscito in pochissimo tempo a reperire un'auto, la cocaina, ed una schiera di clienti, dando il via a un'intensa attività di spaccio, interrotta grazie all'intervento dei carabinieri.