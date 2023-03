Assisi, nella giornata dei Giusti ricordata la figura di "Giovanni Palatucci"

ASSISI - In occasione della Giornata europea dei Giusti, al Santuario della Spogliazione, la polizia ha ricordato la figura dell'ex questore reggente di Fiume, Giovanni Palatucci, morto a Dachau nel 1944. La cerimonia è stata promossa dalla questura di Perugia e dal Museo della memoria di Assisi. Palatucci, negli anni della deportazione nazista, in servizio a Fiume, riuscì a mettere in salvo migliaia di ebrei. Per questo motivo, nel 1990 è stato insignito del riconoscimento di "Giusto tra le Nazioni". Nel 1995 lo Stato italiano gli ha conferito la Medaglia d'oro al Merito civile. Ad aprire la cerimonia sono stati gli interventi del vescovo Domenico Sorrentino, del sindaco Stefania Proietti, del questore Giuseppe Bellassai e del prefetto Armando Gradone. Presente all'evento anche la presidente della Regione, Donatella Tesei. «Giovanni Palatucci uomo, prima ancora che poliziotto, si è lasciato ispirare dal 'cuorè e dalla cura per il prossimo, scegliendo di lottare per una umanità più giusta, non abdicando ai propri valori. Ha scelto piuttosto di rimanere fedele ai principi morali ai quali era stato educato, al sentimento di carità cristiana, nel rispetto del quale era cresciuto», così il questore Bellassai.



«Siamo davvero onorati di celebrare la Giornata europei dei Giusti - spiega la responsabile del Museo della Memoria, Marina Rosati - facendo memoria di Giovanni Palatucci, già Giusto tra le Nazioni. Il 6 marzo è dal 2017 solennità civile per ricordare quanti, nel passato e nel presente, hanno interrotto la catena del male e Palatucci è sicuramente un riferimento importante che merita di essere ricordato nel nostro Giardino. Dal 2015 infatti, accanto al Museo della memoria, abbiamo aderito ai Giardini dei Giusti dell'umanità di Gariwo, l'associazione di Gabriele Nissim, che mette in luce personaggi scomparsi o ancora viventi che sono stati in prima linea per il rispetto della dignità umana». Al termine della cerimonia, Tesei, il prefetto Gradone e il questore Bellassai si sono recati al giardino dei Giusti del Museo della memoria dove è stato dedicato un albero di ulivo a Giovanni Palatucci. A benedirlo è stato il vescovo Sorrentino.