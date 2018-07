Assisi, frate detective blocca ladro di offerte mentre tenta il furto in chiesa

ASSISI - Frate detective pedina ladro d'offerte e lo blocca. E' accaduto da poco all'interno di una chiesa del centro storico di Assisi. Un uomo si aggirava all’interno del luogo di culto avvicinandosi più volte alla cassetta delle offerte maneggiando degli oggetti. Dietro di lui un frate che, osservando l’atteggiamento sospetto dell’uomo ha deciso di seguirne i movimenti finché, vedendolo destreggiarsi davanti alle offerte è intervenuto per bloccarlo, strappandogli dalle mani un metro rigido e del nastro biadesivo solitamente utilizzato per asportare le banconote dalle cassette delle offerte. L’uomo, sorpreso da tale iniziativa, è rimasto per alcuni istanti fermo ma, quando il frate ha minacciato di chiamare le forze dell’ordine, con uno scatto repentino s'è liberato dalla presa, dandosi alla fuga. A quel punto gli agenti del Commissariato di Polizia di, giunti sul luogo, hannoa cquisito il materiale che l’uomo aveva utilizzato per tentare di compiere il furto ed hannoa vviato le ricerche sul territorio. Sono state visionate anche le telecamere del sistema di videosorveglianza, dalle cui immagini si vedeva chiaramente il soggetto descritto scappare dal luogo sacro. Avviata l’attività infoinvestigativa dagli specialisti dell’Ufficio Anticrimine, è stato dopo alcuni giorni individuato il presunto responsabile che, dalla descrizione fisica e dai precedenti specifici risultanti a suo carico, poteva corrispondere all’uomo che giorni prima si era reso responsabile del tentato furto. Rintracciato in una struttura ricettiva dove alloggiava, l’uomo è stato condotto in Commissariato per l’identificazione ed il frate che lo aveva coraggiosamente bloccato è stato convocato per effettuare il riconoscimento fotografico che dava esito positivo. L’uomo, un 48enne originario della Francia e residente a Foligno, è stato riconosciuto senza ombra di dubbio come l’autore del tentato furto e, per tale motivo, denunciato a piede libero.



Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:08



