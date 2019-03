Assisi, i francescani donano la lampada della Pace al Re di Giordania Abdullah II

ASSISI - II Custode del Sacro Convento di Assisi, Padre Mauro Gambetti, a nome della comunità francescana, ha consegnato la “Lampada della Pace” a Sua Maestà il Re di Giordania, Abdullah II, accompagnato dalla Regina Rania «per la sua azione e l'impegno tesi a promuovere i diritti umani, l'armonia tra fedi diversi e l'accoglienza dei rifugiati».Alla giornata ha partecipato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel. «Lo scorso anno, dando la lampada alla cencelliera Merkel, auspicammo la costruzione di un'Europa unita e plurale. E ancora oggi siamo convinti che il nostro Continente non possa abdicare a questa sua vocazione e cedere ad illusorie quanto malsane aspirazioni sovraniste». Lo ha detto il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, nel suo saluto prima della consegna della lampada. Alle sue parole, pronunciate davanti al premier Giuseppe Conte e alla cancelliera tedesca Angela Merkel, è seguito un lungo applauso.

«Permettetemi di ringraziare il premier Giuseppe Conte. L'Italia è un grande amico della Giordania, un partner importante negli sforzi per la pace, soprattutto nella mia regione», ha detto re Abdallah II di Giordania, nel suo discorso dopo aver ricevuto la 'Lampada della Pacè ad Assisi. Il re ha quindi salutato quella che ha definito «la mia cara amica Angela Merkel», ed ha iniziato il suo discorso chiedendo un minuto di silenzio per le vittime nelle moschee di Christchurch e per «tutte le vittime dell'odio».

«È necessario abbattere gli steccati, i muri che oggi, invece, alcuni governi continuano a costruire. Muri che impediscono di condividere la vita, le esperienze e la cultura - così padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa della Basilica di San Francesco - pur essendo passato un secolo - sottolinea - le immagini di transatlantici carichi di italiani diretti nelle Americhe a cercare fortuna dovrebbero far parte della memoria di ognuno di noi. Ricordare di essere stati accoltì ci farà essere più 'accoglientì. Con l'installazione permanente di una porzione del muro di Berlino donata dalla Cancelliera Merkel, la nostra Comunità francescana vuole continuare sull'esempio di Francesco che abbracciò il lebbroso e incontrò il Sultano in Egitto, a coltivare semi di speranza. Due momenti in cui - sottolinea ancora Padre Fortunato - la comunicazione, verbale e fisica, ha permesso di cambiare radicalmente la Storia, facendo del Santo di Assisi e del Francescanesimo due fondamentali punti di riferimento per l'umanità. Un richiamo che ci conduce a rispondere e prendere coscienza che siamo fatti per incontrarci e non per eliminarci».

Ultimo aggiornamento: 16:59

