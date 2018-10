Assisi, donna cade sul sentiero di San Francesco e si ferisce, scattano i soccorsi di vigili del fuoco e 118

ASSISI - Una 60enne australiana è rimasta ferita, a seguito di un caduta, mentre stava percorrendo il sentiero dell'Eremo delle Carceri ad Assisi, la città di San Francesco. Sul posto è intervenuta la seconda partenza della centrale dei vigili del fuoco di Perugia. Gli uomini del 115 sono entrati in azione per il recupero di una persona ferita lungo il sentiero che si trova sul monte Subasio. La persona ferita è una donna di 66 anni origini australiane, che è scivolata e ha accusato dolori alla schiena, con presunta frattura del polso ssinistro. Parte del trasporto è avvenuto dentro la struttura dell'Eremo, in quanto i frati hanno consentito il passaggio per abbreviare il percorso. In seguito è stata caricata sul pick-up dei vigilid el fuoco della centrale fino all’ambulanza che aspettava sul piazzale esterno dell’eremo. © RIPRODUZIONE RISERVATA