Assisi, al supermercato con le distanze di sicurezza, ma tenta di rubare. Arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - Un trentatreenne è stato arrestato dalla polizia per aver tentato di rubare un paio di scarpe in un supermercato di Santa Maria degli Angeli.L'uomo si è presentato alla cassa ed ha provato a pagare con il proprio bancomat un paio di scarpe sportive senza però riuscirci, a que punto ha accampato la scusa di non ricordarsi il pin della carta, ma quando si è visto annullare lo scontrino ha tentato di uscire. Stava per andarsene, però il personale del supermercato ha notato che il trentatreenne portava nel suo zaino altre scarpe. Scoperto, l'uomo ha tentato di fuggire ed è stato bloccato dall’operatrice di sicurezza; il ladro l'ha colpita con forza riuscendo a liberarsi dalla presa e a scappare attraverso la porta anti-panico.La donna, pur dolorante ad una mano, lo ha inseguito e quando ha notato un'auto del commissariato di Assisi ha chiesto aiuto agli agenti che sono riusciti ad individuare il ladro in una strada vicina. Il giovane è stato bloccato dopo un inseguimento all'interno di un parco, inutile il tentativo di disfarsi dello zaino, con all'interno quattro paia di scarpe rubate. Il ladro è stato condotto in commissariato e arrestato.