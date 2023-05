Assisi, auto si ribalta sulla Centrale Umbra: muore all'alba ragazza di 21 anni. Ferite due amiche

Domenica 21 Maggio 2023, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 08:49







Incidente mortale stamattina all'alba ad Assisi lungo la Centrale Umbra. Secondo una prima ricostruzione si è ribaltata una Lancia Y rossa con a bordo tre ragazze. Una è morta sul colpo. La vittima, folignate, ha 21 anni. Le amiche sono state ricoverate. Una all'ospedale di Foligno e una all'ospedale di Perugia. Sul posto la polizia stradale di Perugia, oltre al 118, vigili del fuoco e personale Anas. L'auto si sarebbe ribaltata dopo che chi era alla guida ne ha preso il controllo. L'incidente è avvenuto in direzione di Foligno all'altezza dell'uscita di Cannara nel territorio di Assisi. In quel tratto la Centrale Umbra è stata chiusa a lungo per permettere i soccorsi e i rilievi. Forse le tre ragazze tornavano da una serata in un locale.