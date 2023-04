Assisi, non si ferma a un posto di blocco e cerca di investire un carabiniere. Preso dopo l'inseguimento e arrestato con l'accusa di tentato omicidio

Paura a Palazzo i Assisi dove un carabiniere ha rischiato di essere investito da un uomo che non si è fermato a un posto di controllo. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Protagonista un trentottenne di origini siciliane ma da anni residente in zona. L'automobilista, per sottrarsi al controllo, prima fermato e poi, con una manovra fulminea, ha accelerato nel tentativo di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. A quel punto uno dei carabinieri in pattuglia gli ha imposto di fermarsi ma l’uomo lo ha puntato con l’auto cercando di investirlo.

Il peggio, riferisce una nota del Comando provinciale di Perugia, è stato evitato grazie alla prontezza del militare dell'Arma che si è tuffato a terra. I carabinieri sono subito partiti all’inseguimento dell’Alfa Romeo 147 guidata dall’uomo per le vie di Palazzo e Santa Maria degli Angeli, dove lo hanno raggiunto e bloccato. L'uomo è stato arrestato (il gip ha concesso gli arresti domiciliari) con l'accusa di tentato omicidio aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'automobile è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti, è emerso che l’uomo era privo della patente di guida perché gli era stata revocata circa dieci anni fa.