Assisi, Parte de Sopra vince il Calendimaggio. Sotto battuta 2-1

ASSISI Il verdetto arriva poco dopo le 4.30 della notte tra sabato e domenica, in una piazza gremita di partaioli rossi e blu. Ed è blu il fazzoletto estratto dal Maestro de Campo, segno che la Nobilissima Parte de Sopra è la vincitrice del Calendimaggio di Assisi.

La Nobilissima Parte de Sopra ha vinto per 2-1, aggiudicandosi la preferenza della professoressa Maria Cristina La Rocca per il settore storico e del regista Giacomo Battiato per lo spettacolo. Alla Magnifica Parte de Sotto la preferenza del Maestro Roberto Maggio per il settore musicale

L’albo d’oro della Festa di Assisi, al netto di due non assegnazioni e un ex aequo, conta ora 34 vittorie per la Nobilissima Parte de Sopra, che si è aggiudicata le ultime tre edizioni della Festa. Ferma a trenta successi la Magnifica Parte de Sotto.