Assisi, il Calendimaggio si colora di rosso. Ha vinto La Parte de Sotto

Domenica 7 Maggio 2023, 09:11







Calendimaggio di Assisi 2023, vince Parte de Sotto La Parte de Sotto ha vinto la sessantottesima edizione del Calendimaggio. La manifestazione ha ottenuto patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e anche il sostegno, sia alle Parti che all’Ente, della Fondazione Perugia. Il verdetto alle 1.20 di notte

La Magnifica raggiunge quota 31 vittorie, la Nobilissima Parte de Sopra ora guida l’albo d’oro con 34 vittoria (l’albo d’oro vede poi due non assegnazioni e un ex aequo). Come di consutento grande attesa in piazza del Comune per conoscere il verdetto. Esplosione di gioia dei rossi che hanno festeggiato fino all'alba il ritorno al successo.