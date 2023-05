Martedì 2 Maggio 2023, 08:45

Svelate domenica pomeriggio, in una piazzetta della Chiesa Nuova piena di cittadini e turisti, le 10 Madonne Primavera tra le quali giovedì sarà scelta la regina della Festa. Allietate dall'omaggio canoro dei Cantori di Assisi, le Parti hanno presentato Monna Aurora Zelli Battistelli, Monna Emma Brufani, Monna Micol Mautone, Monna Alessandra Piselli e Monna Anna Chiara Sarnataro (Magnifica Parte de Sotto) e Monna Francesca Livanis, Monna Lavinia Orfei, Monna Elena Parodi, Monna Agnese Pucci e Monna Diletta Salucci (Nobilissima Parte de Sopra).

«Ben venga primavera - ha detto il presidente dell'Ente Calendimaggio Marco Tarquinio - anche se il cielo è grigio e ben torni Calendimaggio! Benvenuti ai turisti e ai Magnifici e Nobilissimi partaioli, alla nostra gente che ora si dividerà, come è giusto e come è uso. Ognuno racconterà a suo modo Assisi e di questo siamo grati e orgogliosi: in questo ultimo prologo prima della Festa salutiamo la bellezza che, come sosteneva uno scrittore, seppur nato tempo dopo e in forma dubitativa, salverà il mondo. Auguro alle Parti di vivere questa festa con la massima forza e serenità, facendola conoscere alle tante persone richiamate dalla forza del Calendimaggio». Il Calendimaggio di Assisi 2023, che ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica della Camera dei Deputati andrà in scena dal 3 al 6 maggio, e sarà nuovamente visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam e InVideo.

Mercoledì alle 15 ci sarà la benedizione dei vessilli a San Rufino (Nobilissima Parte de Sopra) e San Francesco (Magnifica Parte de Sotto). Alle 15.45 il suono della campana delle Laudi segnerà la partenza da Piazza Santa Chiara del corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il Maestro di Campo Bruno Cianetti assumerà i poteri sovrani. A seguire l’ingresso dei cortei di Magnifica e Nobilissima, la restituzione del Palio, il saluto del presidente-magistrato dell’Ente Calendimaggio Marco Tarquinio e la presentazione e l’investitura dei giurati: come annunciato nei giorni scorsi sono Chiara Bertoglio, musicologa e musicista, Ciro D’Emilio, regista e sceneggiatore, Antonio Musarra, storico medievista. Dopo la lettura dei bandi sfida, i cortei usciranno per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera invece, nei vicoli di Parte de Sopra, le rievocazioni di vita medioevale.