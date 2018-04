ASSISI - Sabato pomeriggio è stata trovata una bomba a mano a cinquanta metri dal santuario francescano di Rivotorto. La segnalazione è stata fatta da un passante che ha notato l'ordigno della seconda guerra mondiale in un campo a pochi metri da dove parcheggiano gli autobus dei pellegrini che visitano il Sacro Tugurio. Sul posto è arrivata una pattuglia del carabinieri di Assisi.

Gli uomini del maggiore Marco Vetrulli hanno messo in sicurezza l'area e attivato il protocollo per interventi di questo tipo, in base alle indicazioni della prefettura. Sul posto sono arrivati gli artificieri del comando provinciale di Perugia che prima hanno bonificato l'area e poi hanno fatto brillare la vecchia bomba spuntata dalla storia.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:27



