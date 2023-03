Assisi, bloccato un rave party in alcuni casolari abbandonati, i proprietari non ne sapevano nulla

ASSISI - I carabinieri hanno bloccato un rave party organizzato nelle campagne di Assisi al confine con il comune di Valtopina. I militari hanno anche denunciato alcune persone. I militari sono intervenuti dopo che alcuni residenti nella zona hanno notato il passaggio dei partecipanti e un viavai di auto. Sono quindi riusciti ad individuare il rave all'interno di alcuni casolari abbandonati e diroccati, raggiungibili esclusivamente tramite strade bianche. I proprietari degli immobili, risultati completamente ignari della cosa, si sono immediatamente dissociati dall'evento - riferiscono gli investigatori -, non avendo fornito nessuna autorizzazione all'utilizzo degli immobili.



I carabinieri hanno identificato 16 persone presenti sul posto e sequestrato il sistema di luci e gli impianti di diffusione della musica, alimentati da un potente gruppo elettrogeno. Questo - in base agli accertamenti - era collocato in maniera precaria e privo dei requisiti di sicurezza. All'interno dei locali sono state trovate numerose bottiglie di alcoolici. È emerso anche che gli organizzatori non avevano richiesto alcuna autorizzazione per l'evento e i carabinieriritengono che abbiano violato le attuali normative penali e che, visto lo stato fatiscente degli immobili, c'era un«concreto pericolo» di crollo. I militari hanno sottolineato che per evitare incidenti e mettere in sicurezza i presenti è stato disposto lo smontaggio di tutti gli strumenti utilizzati per la festa e l'allontanamento delle persone ancora presenti, che sono state successivamente denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.