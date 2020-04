Assisi, bar aperto in tempo di covid-19: scatta chiusura e supermulta. In azione la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI – Pasqua sicura, chiuso un bar per 5 giorni e super multa al titolare.Nell’ambito di tali controlli disposti dal questore di Perugia Antonio Sbordone ed in sinergia con il Comando di Polizia Municipale di Assisi, i poliziotti del Commissariato di Ps hanno sottoposto a controllo un negozio di generi alimentari sito nella periferia di Assisi contiguo ad un bar gestito dal medesimo titolare. Una volta entrati glia genti hanno scoperto che il bar sito nel locale attiguo, invece di essere chiuso come previsto dalle vigenti normative, in realtà era perfettamente funzionante. All’interno del bar infatti è stato trovato dietro il bancone il titolare che stava effettuando attività di somministrazione. A quel punto gli agenti si sono qualificati al titolare, un 50enne assisano, il quale non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Al titolare è stata elevata la sanzione prevista e consistente nel pagamento di una somma fino a 3mila euro in quanto non ha sospeso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ed è stata altresì disposta la chiusura temporanea idi giorni 5 dell’attività per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.L’ attività della Polizia di Stato, soprattutto durante le festività pasquali, è stata da sempre nella città di Assisi molto intensa, avendo richiamato la città, con i suoi luoghi sacri, fedeli e pellegrini da tutte le parti del mondo. Quest’anno, la nuova emergenza mondiale sanitaria ha cambiato in maniera significativa lo scenario ma, tuttavia, la dedizione dei poliziotti di Assisi non è venuta meno, essendo costante il loro impegno quotidiano per la verifica del rispetto delle normative volte al contrasto della diffusione del coronavirus. Per tale motivo, sabato mattina, il questore Antonio Sbordone si è recato ad Assisi per incontrare le donne e gli uomini della Polizia di Stato, perché proprio in un momento così doloroso per tutti, ha ritenuto ancora più importante far sentire la sua vicinanza a tutto il personale impegnato nel rafforzamento dei controlli per le festività pasquali e a tutta la comunità assisana. Infatti, anche in questo periodo, ove i sentimenti e le tradizioni religiose e culturali della comunità debbono convivere con le misure restrittive dovute all’emergenza epidemiologica, l’impegno istituzionale ed umano degli appartenenti alla Polizia di Stato non può venir meno ma anzi, deve mostrarsi ancora più intenso.