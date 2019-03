Assisi, azienda di cosmetici con contabilità in nero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - Un complesso sistema di evasione fiscale che sarebbe stato posto in essere da una dittaoperante nel settore della cosmesi è stato scoperto ad Assisi dalla guardia di finanza.L'attività, che ha condotto a rilevare circa 2.500 operazioni «non fatturate», si è conclusa con la constatazione di più di300 mila euro di base imponibile da recuperare a tassazione e violazioni complessive all'Iva per oltre 100 mila euro. È stata interessata l'Agenzia delle Entrate per l'avvio delle procedure di accertamento e di recupero delle imposte evase.Il sofisticato impianto di occultamento dei redditi prodotti - spiega la Gdf - prevedeva l'esistenza di una contabilità parallela a quella ufficiale. Alla regolare tenuta della contabilità, infatti, si affiancava un archivio di dati, sviluppato da un innovativo software del tutto autonomo ed indipendente, tecnologicamente occultato nel sistemainformatico, protetto da altri file che non permettevano di individuarne il contenuto.Questo era accessibile esclusivamente mediante l'ingresso ad un diverso contesto operativo, e nello stesso - sempre secondo quanto riferito dalla guardia di finanza - erano conservati tutti gli elementi inerenti alle compravendite in nero.