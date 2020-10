Assisi, salta l'acquedotto: si apre una voragine. Traffico deviato

ASSISI -Una voragine si è aperta sulla strada 444 del Subasio a causa di un guasto di un tubo dell’acquedotto di Nocera Umbra che rifornisce Perugia. Il guasto ha causato la fuoriuscita di una quantità ingente d’acqua la cui pressione ha fatto saltare il manto stradale ed ha portato alla chiusura dell’arteria che da Assisi conduce a Gualdo Tadino in località Pian della Pieve, in corrispondenza dell’area della Protezione civile. Il traffico è stato dirottato sulla strada provinciale 249 utilizzando le due vicinali di Brigolante e Costa di Trex. I lavori di riparazione della rete da parte di Umbra Acque sono subito iniziati. Umbra Acque segnala invece che ampie zone dei Comuni di Perugia, Assisi e Magione potranno subire cali di pressione o ritrovarsi con i rubinetti a secco. In particolare, a Perugia il disservizio è previsto nella zona del centro storico, compresa l’area di corso Vannucci e di Porta Sole

