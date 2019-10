Assisi, 40 lavoratori in nero ed evasione: super multa per albergatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - I finanzieri del Comando Provinciale di Perugia hanno scoperto che, in un albergo, avevano lavorato 40 persone completamente in nero. È quanto hanno rilevato le Fiamme Gialle della Tenenza di Assisi durante una verifica svolta nei confronti di una società che operava come gestore dell’albergo, un hotel con circa 50 camere e un notevole afflusso di clienti.Nel corso della verifica, i militari hanno potuto appurare che, nel 2016 e nel 2017, 40 persone avevano lavorato in maniera irregolare, sprovviste di copertura previdenziale, assicurativa e sanitaria. Quattro di queste persone sono state successivamente assunte, pur continuando a ricevere soldi fuori busta.Pesanti le conseguenze a carico della società: le sanzioni per l’impiego irregolare di lavoratori ammontano a 138 mila euro. Inoltre, la verifica ha permesso di constatare più di 400 mila euro di redditi non dichiarati.